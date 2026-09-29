Mescid-i Aksa’da dans edip yıkım çağrısı yaptılar! Aşağılık köpek Ben-Gvir ve sürüsü haddini aştı

Siyonist barbarlıkta sınır tanımayan işgalci çete, Müslümanların kutsalına saldırarak adeta kudurmuşça bir provokasyona imza attı!

Terörist Bakan Itamar Ben-Gvir adındaki aşağılık mahluk, İsrail işgal polisinin koruması altında 1.700’den fazla siyonist yerleşimciyle birlikte Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini çiğnedi.

İlk kıblemizi Müslüman evlatlarına kapatarak avlusunda kudurmuş gibi dans eden, şirret şarkılar söyleyen ve "Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine tapınak yapacağız" alçaklığıyla kışkırtıcılık yapan bu terör şebekesi, Müslümanların sabrını taşırdı!

İSLAM ÂLEMİ SESSİZ, TEPKİLER SADECE EKRAN BAŞINDA VE KLAVYELERDE!

Aşağılık Ben-Gvir ve beraberindeki siyonist sürüsü kutsal mabedimizde maskaralık yaparken, Filistinli esnafın dükkanları zorbalıkla kapatıldı ve Müslümanlar evlerine hapsedildi. Gazze'deki soykırıma sessiz kalan Müslüman ülkelerin liderleri, Mescid-i Aksa’nın zamansal ve mekansal olarak bölünme adımlarına da gıkını çıkaramadı. Yaşanan bu alçaklığa karşı tepkiler, her zaman olduğu gibi sadece televizyon ekranları ve sosyal medyadaki klavye mesajlarıyla sınırlı kaldı!