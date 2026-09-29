Mescid-i Aksa’da dans edip yıkım çağrısı yaptılar! Aşağılık köpek Ben-Gvir ve sürüsü haddini aştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgalci İsrail’in terör şebekesini aratmayan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı aşağılık köpeği Itamar Ben-Gvir, binlerce siyonist yerleşimci alçakla birlikte İslam’ın üçüncü kutsal mabedi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi! Mescid-i Aksa’yı Müslümanlara kapatıp avlusunda dans eden, çirkin sloganlar atan ve "Tapınağı yeniden inşa edeceğiz" diyerek kudurmuşça hezeyanlar savuran siyonist yaratıklar, İslam alemine ve mukaddesatımıza açıkça savaş ilan etti!
Siyonist barbarlıkta sınır tanımayan işgalci çete, Müslümanların kutsalına saldırarak adeta kudurmuşça bir provokasyona imza attı!
Terörist Bakan Itamar Ben-Gvir adındaki aşağılık mahluk, İsrail işgal polisinin koruması altında 1.700’den fazla siyonist yerleşimciyle birlikte Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini çiğnedi.
İlk kıblemizi Müslüman evlatlarına kapatarak avlusunda kudurmuş gibi dans eden, şirret şarkılar söyleyen ve "Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine tapınak yapacağız" alçaklığıyla kışkırtıcılık yapan bu terör şebekesi, Müslümanların sabrını taşırdı!
İSLAM ÂLEMİ SESSİZ, TEPKİLER SADECE EKRAN BAŞINDA VE KLAVYELERDE!
Aşağılık Ben-Gvir ve beraberindeki siyonist sürüsü kutsal mabedimizde maskaralık yaparken, Filistinli esnafın dükkanları zorbalıkla kapatıldı ve Müslümanlar evlerine hapsedildi. Gazze'deki soykırıma sessiz kalan Müslüman ülkelerin liderleri, Mescid-i Aksa’nın zamansal ve mekansal olarak bölünme adımlarına da gıkını çıkaramadı. Yaşanan bu alçaklığa karşı tepkiler, her zaman olduğu gibi sadece televizyon ekranları ve sosyal medyadaki klavye mesajlarıyla sınırlı kaldı!
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