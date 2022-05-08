Mescid-i Aksa Rehberi okuyucusu ile buluştu!

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Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya ilişkin kaleme alınan "Mescid-i Aksa Rehberi" adlı kitap okuyucusu ile buluştu.

Mehmet Esmer'in Tahlil Yayınları'ndan çıkarttığı kitabın tanıtım yazısı şöyle:

İslam'ın üç mübarek mescidinden biri ve Müslüman dünyasının yıllardır değişmeyen gündem başlığı...

Kudüs, din ve tarih sahnesindeki sarsılmaz konumuna ek olarak yıllardan beri kanayan bir yara, bir imtihan, bir kararlılık testi aynı zamanda.

Slogan ve retoriğe doymuş Kudüs bilincimiz bir taraftan bilincin takviyesine, diğer yandan da bilgiyle desteklenmeye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Çünkü bilme isteğinin arka çıkmadığı bir bilinç ve sevginin kök salamayıp dayanıklı olmayacağını biliyoruz.

Elinizdeki çalışma bu maksatla meydana getirilmiş, Kudüs'ün yüzyıllardan beri bağrında sakladığı eserleri yazılı ve görsel tanıtımla okura sunmayı hedeflemiştir.

Yayınlanan fotoğrafların birçoğu daha önce herhangi bir eserde derli toplu yer almamıştır. Bunun yanında Mescid-i Aksâ'nın dinî önemini açıklayan metinlerle de eser desteklenmiştir.