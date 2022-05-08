  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Mescid-i Aksa Rehberi okuyucusu ile buluştu!
Kültür - Sanat

Mescid-i Aksa Rehberi okuyucusu ile buluştu!

Yazar Mehmet Esmer'in kaleme aldığı Mescid-i Aksa Rehberi adlı kitap okuyucusu ile buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 17:29:00 - 2022-05-08 17:32:57
Mescid-i Aksa Rehberi okuyucusu ile buluştu!

 Yeniakit.com.tr 

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya ilişkin kaleme alınan "Mescid-i Aksa Rehberi" adlı kitap okuyucusu ile buluştu.

Mehmet Esmer'in Tahlil Yayınları'ndan çıkarttığı kitabın tanıtım yazısı şöyle:

İslam'ın üç mübarek mescidinden biri ve Müslüman dünyasının yıllardır değişmeyen gündem başlığı...

Kudüs, din ve tarih sahnesindeki sarsılmaz konumuna ek olarak yıllardan beri kanayan bir yara, bir imtihan, bir kararlılık testi aynı zamanda.

Slogan ve retoriğe doymuş Kudüs bilincimiz bir taraftan bilincin takviyesine, diğer yandan da bilgiyle desteklenmeye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Çünkü bilme isteğinin arka çıkmadığı bir bilinç ve sevginin kök salamayıp dayanıklı olmayacağını biliyoruz.

Elinizdeki çalışma bu maksatla meydana getirilmiş, Kudüs'ün yüzyıllardan beri bağrında sakladığı eserleri yazılı ve görsel tanıtımla okura sunmayı hedeflemiştir.

Yayınlanan fotoğrafların birçoğu daha önce herhangi bir eserde derli toplu yer almamıştır. Bunun yanında Mescid-i Aksâ'nın dinî önemini açıklayan metinlerle de eser desteklenmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay