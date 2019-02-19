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Mescid-i Aksa nöbetine İsrailli teröristlerden tahrik!

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatma ihtimaline karşı bir grup genç kutsal mabedde nöbet tutuyor. Azılı işgalciler ise Filistinli grubu tahrik etmeye devam ediyor. İşte Akit'in ulaştığı özel görüntüler...

19 Şubat 2019 Salı 00:07
Mescid-i Aksa nöbetine İsrailli teröristlerden tahrik!

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasının ardından kapıları tekrar açmasının ardından bir grup genç, işgalci İsrail'in kutsal mabedi kapatma ihtimaline karşı geceyi burada nöbet tutarak geçiriyor. 

İsrailli teröristler Filistinlileri tahrik etmeye devam ederken, direnişte bulunanları ise rehin almaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 00:07
  1. Mescid-i Aksa
  2. işgalci İsrail

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