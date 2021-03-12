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Dünya Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!
Dünya

Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!

Ürdün ve işgalci İsrail arasında yaşanan 'Mescid-i Aksa krizi', Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini ertelemesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:12:00 -
Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!

Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah'ın Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi üzerine, Amman yönetimi Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'yu taşıyacak uçağın Ürdün hava sahasını kullanması konusunda Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında yaşanan "koordinasyon güçlüğü" nedeniyle BAE planının iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün daha sonra İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanma izni verdiği ancak iznin geç çıkması nedeniyle Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşme için yeni bir tarih belirleme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Netanyahu'nun genel seçimler öncesinde BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi sonrası 11 Mart'ta ilk kez bu ülkeye gitmesi bekleniyordu.

Mescid-i Aksa ziyareti "kabul edilemez" düzenlemeler nedeniyle iptal edildi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyareti İsrail'in programda "kabul edilemez" düzenlemeler getirmeye çalışması üzerine iptal ettiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısında konuştu.

Safedi, Veliaht Prens Bin Abdullah'ın Miraç gecesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istediğini söyledi.

Ziyaretle ilgili düzenlemeler konusunda İsrail'le anlaştıklarını aktaran Safedi, "Ancak Miraç gecesinde son anda İsrail'in ziyaretle ilgili yeni düzenlemeler getirmesi ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilere uyguladığı baskıya şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in "kabul edilemez" yeni düzenlemeler getirmeye çalışmasının ardından Veliaht Prens Bin Abdullah'ın ziyareti iptal ettiğini belirtti.

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