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Dünya Meşal'den Türkiye açıklaması: Eski konumunu geri kazandı
Dünya

Meşal'den Türkiye açıklaması: Eski konumunu geri kazandı

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türklerin tarih boyunca yüksek mertebede olduğunu ve bugün bu konumu geri kazandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 03:37:00 -
Meşal'den Türkiye açıklaması: Eski konumunu geri kazandı

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını belirtti.

Meşal, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Derneği'nin zoom programı üzerinden düzenlediği ve Türkiye ile İslam dünyasından çok sayıda din adamının katıldığı "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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