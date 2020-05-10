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Aktüel

Mesajla Başkan Yavaş’tan annesine çiçek göndermesini istedi

Belçika’da yaşayan ve annelerinden uzak oldukları için Balıkesir’in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a mesajla ulaşan Taner İlhan’ın talebini Sındırgı Sosyal Vefa ekipleri yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:48:36 -
Mesajla Başkan Yavaş’tan annesine çiçek göndermesini istedi

Belçika’da yaşayan ve annelerinden uzak oldukları için Balıkesir’in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a mesajla ulaşan Taner İlhan’ın talebini Sındırgı Sosyal Vefa ekipleri yerine getirdi. Annesi için çiçek götürülmesinin isteyen İlhan’ın talebi anında yerine getirildi. Duygu dolu anlarla anneler günü kutlandı.


10 Mayıs anneler gününün sokağa çıkma yasağına denk gelmesi ile birlikte annelerinin yanında gidemeyen evlatlara Sındırgı Sosyal Vefa destek ekipleri hizmet verdi.


Oğlunun gönderdiği çiçeklerle duygulanan ve görevlilere teşekkür eden Şehri Köseoğlu “ Allah getirenden de, götürenden de Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Belçika’da evladım. Az önce konuştuk kendisiyle sürpriz oldu.

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