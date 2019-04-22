Mesaj mı gaf mı? Trump 'Sri Lanka'da 138 milyon öldü' dedi

ABD Başkanı'nın Sri Lanka'ya taziye mesajında en az 138 milyon kişinin öldürüldüğünü tweetlemesi, sosyal medyada ikaz, öfke ve alay konusu oldu.

Paskalya ayini sırasında Katolik kiliselerini ve otelleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıyla sarsılan Güney Asya'daki ada ülkesnde ilerleyen saatlerde can kaybı 200'ü ve yaralı sayısı 450'yi geçti.

138 milyon kişinin öldüğünü yazdı

ABD Başkanı Donald Trump ise 'korkunç terör saldırılarıyla ilgili ABD halkının Sri Lanka halkına kalpten taziyesini' tweetlerken yanlışlıkla saldırılarda en az 138 milyon kişinin öldürüldüğünü yazdı.

Başkan'ın Twitter hesabında 30 dakikadan uzun süre değiştirilmeden tutulan tweet, sosyal medyada ikaz, öfke ve alay konusu oldu.