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Mesai arkadaşının kullandığı otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te Oğuzeli Mülteci Geri Gönderme kampında çalışan Aydın Konuktürk, motosikleti ile eve giderken aynı yerde çalışan mesai arkadaşı İsmail G.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
Mesai arkadaşının kullandığı otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te Oğuzeli Mülteci Geri Gönderme kampında çalışan Aydın Konuktürk, motosikleti ile eve giderken aynı yerde çalışan mesai arkadaşı İsmail G.’nin kullandığı araca çarptı. Konuktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İsmail G. ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli Mülteci Geri Gönderme Kampı’nda çalıştığı öğrenilen Aydın Konuktürk, plakası bulunmayan bir motosiklet ile seyir ederken Güllük Mahallesi Bahçe Sokak’ta İsmail G. idaresindeki 27 SZ 540 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Konuktürk, kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail G. ise kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Konuktürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Konuktürk’ün cenazesi, Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Öte yandan kazaya karışan iki aracın sürücünün de mesai arkadaşı oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
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