Merzan’da yol genişletme çalışması başladı

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Merzan Mahallesinde yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmaları başlatarak, akabinde asfalt çalışması yapılacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yukarı Merzan Mahallesinde dar olan anayolda trafik akışının daha rahat sağlanması adına 1 kilometrelik yol genişletme çalışması yaptıklarını belirttiler. Yetkililer, ”Yollar bir yerin gelişmesinde en önemli unsurlardan birisidir. Bu düşünceden yola çıkarak tehlike arz eden yollara genişlik sağladık ve güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte program dâhilinde tehlike arz eden bütün yollarımızda çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda aşırı yağışlar esnasında ana caddede oluşan su birikmelerini önlemek adına yağmur suyu kanal çalışması yapıyoruz. Bu çalışmaların ardından asfalt çalışması başlatacağız” dedi.