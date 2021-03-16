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Siyaset 'Merve Kavakçı' benzetmesine sert tepki: Başörtüsünü de istismar ediyorlar
Siyaset

'Merve Kavakçı' benzetmesine sert tepki: Başörtüsünü de istismar ediyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun kendi durumunu Merve Kavakçı'ya benzetmesine tepki göstererek, "Bunlar her şeyi istismar ettikleri gibi başörtüsünü de istismar ediyorlar. Bu tür meydan okumalara pabuç bırakılmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:56:00 -
'Merve Kavakçı' benzetmesine sert tepki: Başörtüsünü de istismar ediyorlar

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Covid-19 ile mücadele sürecinde vaka sayılarındaki artışların ölüm ve hastane yatış sayılarına yansımaması için kurallara uyulması gerektiğini belirtti. BBP lideri Mustafa Destici, pandemi sürecinde esnaf ve işçiler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin ekonomik sıkıntı içine girdiğini ifade ederek, eldeki imkanların bu mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılmasının önemini anlattı.

'Merve Kavakçı' benzetmesine tepki

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun kendi durumunu Merve Kavakçı'ya benzettiğinin, dokunulmazlığının kaldırılması durumunda direneceği şeklinde bir açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Destici, "Bunlar her şeyi istismar ettikleri gibi başörtüsünü de istismar ediyorlar. Bu tür meydan okumalara pabuç bırakılmaz. Böyle bir kanunsuzluğa kalkışırsa elbette cevabını alır" ifadelerini kullandı.

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