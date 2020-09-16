Merve Boluğur virüsü sallamadı! O görüntüsü tepki çekti

Koronavirüs vaka sayılarının artmasına rağmen bazı vatandaşların maske takmaması ve kuralları ihlal etmesi, yetkilileri tedbirler kapsamında yeni kararlar almaya götürdü.

Çin’den yayılan koronavirüs siyasileri ve sanatçıları da hedef aldı. İstanbul Valiliği tarafından açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren kısıtlama olacağı aktarılmıştı.

Kokuşmuş mahalleden Levent Üzümcü, Gaye Su Akyol, Mert Fırat gibi isimler kısıtlamalara tepki göstermişti.

Koronavirüs sürecinde tedbirlere uyarak halka örnek olması gereken bazı sanatçılar ipin ucunu tamamen kaçırmış durumda.

Ülkemizde koronavirüs vakaları artış gösterirken kokuşmuş mahallenin bazı isimleri kuralları ihlal ederek caddelerde dolaşmaya devam ediyor.

Maskesiz yakalandı

Son günlerde sosyal medyada özel hayatından prim yapan Merve Boluğur, kameralara sokakta maskesiz yakalandı.

Taksi arayan Merve Boluğur’un koronavirüs sürecinde rahatlığı dikkat çekti. Bebek’te görüntülenen Boluğur’un taksiye maskesiz binmesi tepki çekti.