  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mertens'in cicim ayları bitti! Kazan kaldırdı...
Spor

Mertens'in cicim ayları bitti! Kazan kaldırdı...

Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmış ve sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Galatasaray kariyerine istenildiği gibi başlayamayan Mertens, Süper Lig'de henüz gol ya da asistle tanışamadı. Bunun nedeninin Okan Buruk'un Mertens'i 10 numara mevkisinde oynatmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:42:00 -
Mertens'in cicim ayları bitti! Kazan kaldırdı...

Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmış ve sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Galatasaray kariyerine istenildiği gibi başlayamayan Mertens, Süper Lig'de henüz gol ya da asistle tanışamadı. Bunun nedeninin Okan Buruk'un Mertens'i 10 numara mevkisinde oynatmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Mertens transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmişti. Belçikalı oyuncunun Galatasaray macerası istediği gibi başlamadı.

Galatasaray'da henüz gol ve asisti bulunmayan Mertens için sarı-kırmızılı taraftarlar yavaş yavaş homurdanmaya başladı. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Belçikalı oyuncunun saha içinde de silik bir performans sergilemesi herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

Mertens'e gelen eleştiriler üzerine Belçikalı oyuncu bunun nedenini Okan Buruk' bağladı. Hayatının birçok döneminde 10 numara mevkisinde oynamayan Mertens, bu bölgede oynamasından dolayı skor katkısı üretemediğini öne sürdü.

 

 

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!
İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Spor

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Zencefil, zerdeçal bal limon karışımı tarifi: Zerdeçal bal karışımı faydaları! Damarlarınızı temizleyecek
Zencefil, zerdeçal bal limon karışımı tarifi: Zerdeçal bal karışımı faydaları! Damarlarınızı temizleyecek

Kadın - Aile

Zencefil, zerdeçal bal limon karışımı tarifi: Zerdeçal bal karışımı faydaları! Damarlarınızı temizleyecek

Türk-Rus harikası ilk nükleer santral projesi: Dünyada ilk! Petrol ve doğalgazın tahtını sallamaya aday!
Türk-Rus harikası ilk nükleer santral projesi: Dünyada ilk! Petrol ve doğalgazın tahtını sallamaya aday!

Ekonomi

Türk-Rus harikası ilk nükleer santral projesi: Dünyada ilk! Petrol ve doğalgazın tahtını sallamaya aday!

Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!
Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!

Dünya

Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Gnocchi nasıl pişirilir? Gnocchi (Makarna) patates tadının hissedildiği içi boş bir mantı
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Gnocchi nasıl pişirilir? Gnocchi (Makarna) patates tadının hissedildiği içi boş bir mantı

Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Gnocchi nasıl pişirilir? Gnocchi (Makarna) patates tadının hissedildiği içi boş bir mantı

Beyaz çamaşırlarınızın daha beyaz olması için öneriler! Beyaz çamaşırlar nasıl kar gibi olur?
Beyaz çamaşırlarınızın daha beyaz olması için öneriler! Beyaz çamaşırlar nasıl kar gibi olur?

Kadın - Aile

Beyaz çamaşırlarınızın daha beyaz olması için öneriler! Beyaz çamaşırlar nasıl kar gibi olur?

Gerçek kakaolu pastacı kreması: Tam ölçü tarifi
Gerçek kakaolu pastacı kreması: Tam ölçü tarifi

Kadın - Aile

Gerçek kakaolu pastacı kreması: Tam ölçü tarifi

Evdeki sivrisinek ve karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Marigold (kadife çiçeği) bitkisi, kokusu yok ediyor!
Evdeki sivrisinek ve karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Marigold (kadife çiçeği) bitkisi, kokusu yok ediyor!

Kadın - Aile

Evdeki sivrisinek ve karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Marigold (kadife çiçeği) bitkisi, kokusu yok ediyor!

Türkiye, demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak! Türkiye ile Katar arasındaki demiryolu projesi...
Türkiye, demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak! Türkiye ile Katar arasındaki demiryolu projesi...

Gündem

Türkiye, demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak! Türkiye ile Katar arasındaki demiryolu projesi...

Boksun efsanesi Mike Tyson’dan kötü haber! Milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı!
Boksun efsanesi Mike Tyson’dan kötü haber! Milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı!

Aktüel

Boksun efsanesi Mike Tyson’dan kötü haber! Milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23