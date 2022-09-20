Mertens'in cicim ayları bitti! Kazan kaldırdı...

Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmış ve sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Galatasaray kariyerine istenildiği gibi başlayamayan Mertens, Süper Lig'de henüz gol ya da asistle tanışamadı. Bunun nedeninin Okan Buruk'un Mertens'i 10 numara mevkisinde oynatmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Mertens transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmişti. Belçikalı oyuncunun Galatasaray macerası istediği gibi başlamadı.

Galatasaray'da henüz gol ve asisti bulunmayan Mertens için sarı-kırmızılı taraftarlar yavaş yavaş homurdanmaya başladı. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Belçikalı oyuncunun saha içinde de silik bir performans sergilemesi herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

Mertens'e gelen eleştiriler üzerine Belçikalı oyuncu bunun nedenini Okan Buruk' bağladı. Hayatının birçok döneminde 10 numara mevkisinde oynamayan Mertens, bu bölgede oynamasından dolayı skor katkısı üretemediğini öne sürdü.