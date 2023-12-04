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Medya Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı! Herkes şok etti: Gözetim altında diyerek duyurdular! Beklenmedik bir olay
Medya

Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı! Herkes şok etti: Gözetim altında diyerek duyurdular! Beklenmedik bir olay

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:28:00 -
Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı! Herkes şok etti: Gözetim altında diyerek duyurdular! Beklenmedik bir olay

Türkiye'de gündeme gelen "Yalı Çapkını," rolü ile ünlenen Mert Ramazan Demir ile ilgili bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştılar! Sevdiklerini yakından ilgilendiren şok eden haber: hastanye kaldırıldı!

Ancak, dizinin başarılı oyuncularından Mert Ramazan Demir'in beklenmedik bir şekilde hastaneye kaldırıldığı haberi geldi!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Gözler Mert Ramazan Demir Üzerindeydi

Dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde, Mert Ramazan Demir'in eksikliği dikkat çekti. Ödül törenine katılamayan ünlü oyuncunun, dizinin yapımcısı tarafından rahatsız olduğu açıklandı. 

Beta Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatış

Oyuncunun hastaneye yatış sebebi olarak ise beta enfeksiyonu belirtildi. Beta enfeksiyonu, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs türüdür. Sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Demir'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başarılı Oyuncunun Sağlık Durumu Güçlü

Onur Akay'ın haberine göre, başarılı oyuncunun sağlık durumu şu an için iyi durumda. Hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tetkikler ve tedaviler sonucunda, Mert Ramazan Demir'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. 
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