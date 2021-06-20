Mert Müldür kimdir? Mert Müldür yaşı biyografisi hangi takımda oynuyor
Mert Müldür hangi takımda oynuyor? A Milli Futbol takımında forma giyen ve performansıyla dikkat çeker Mert Müldür'ün kariyeri merak edilmeye başladı. Peki, Mert Müldür kimdir kaç yaşında?
Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya Viyana'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyiyor.
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.[
Milli takım formasını 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek maçıyla giyen Mert Müldür şimdiye kadar ay-yıldızlı formayla 9 maça çıktı. Sağ bek mevkiinde oynayan futbolcunun kulübüyle olan sözleşesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.