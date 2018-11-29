Mert Müldür attı Rapid Wien kazandı
Milli futbolcu Mert Müldür'ün gol attığı mücadele Rapid Wien, Spartak Moskova'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.29 Kasım 2018 Perşembe 22:10
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Rapid Wien ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi.
Rusya'da oynanan maçta Rapid Wien, 1-0 geriden dönüp 2-1 kazandı ve grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Deplasman ekibinin ilk golü, Milli futbolcu Mert Müldür'den geldi. Mert, 80. dakikada attığı golle skoru eşitlerken Schobesberger, 90+1. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
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