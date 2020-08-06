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Spor

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:54:05 -
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması altında görev aldığı 37 resmi maçta 10 kez ağları havalandırdı.

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