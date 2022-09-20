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Spor Mert Günok için şok rapor!
Spor

Mert Günok için şok rapor!

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok ile ilgili dikkati çeken bir rapor ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan Mert Günok'la ilgili, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:46:00 -
Mert Günok için şok rapor!

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok ile ilgili dikkati çeken bir rapor ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan Mert Günok'la ilgili, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde Mert Günok'un forma giyebileceği gündeme gelmiş ve tecrübeli eldiven de forma giymeye hazır olduğu mesajını vermişti. Ancak; Günok ile ilgili kaleci departmanının raporu gerçeği ortaya çıkardı.

Siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.

Bu raporun ardından ise İstanbulspor maçında Ersin Destanoğlu oynadı. Bilindiği üzere Mert Günok, 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Günok'un hazır hale gelmesi halinde milli aradan sonraki Fenerbahçe maçında oynaması öngörülüyor.

 

 


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Yorumlar

Kuştepeli Necdet

Mert büyük kulüplerde oynayacak kapasitede değil çok eksikleri var kulüp için kayıp değil kendisine geçmiş olsun
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