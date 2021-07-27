Mert Günok hangi takıma transfer olacak?

Yeni sezona güçlü girmek isteyen takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran’da başlamıştı. bugün başladı. Yaz transfer dönemi olarak da bilinen birinci transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş renklerine katmak istedikleri bazı isimlerde yolları kesişiyor. Milliyete’te yer alan habere göre, bu isimler arasında milli kaleci Mert Günok da var.

Mert Günok Galatasaray'a mı transfer olacak?

Milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından sarı kırmızılı takımın gündemine oturdu. Teknik direktör Fatih Terim’in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi.

Galatasaray’ın, Başakşehir’e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.

Bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok’a ilk teklifi yaptı. Cim-Bom’un, Mert’e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Atakan Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı.

Mert Günok kimdir?

Mert Günok'un tam adı Fehmi Mert Günok'tur. 1 Mart 1989 yılında Karabük’te doğdu.

Fehmi Mert Günok, 11 yaşındayken Kocaelispor'un altyapısına katıldı. Kocaelispor'da 1 sezon geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2001-2008 yılları arasında Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarında forma giyen Günok, 2007-2008 sezonunda A Takıma yükselmeyi başardı.

U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 seviyelerinde toplam 34 kez milli takım formasını giyen Mert Günok, Volkan Babacan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ikinci kaleciliğe yükseldi.

Volkan Demirel'in sakat ve cezalı olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Günok, sarı-lacivertli formayla kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunun sonunda kendisiye sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe'den ayrılan Mert Günok, Bursaspor'a transfer oldu. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı takımda istediği şansı bulamayan file bekçisi 2017-2018 sezonu için Medipol Başakşehir kadrosuna katıldı.

Başakşehir'de ilk sezonunda Volkan Babacan'ın arkasında kalan Günok, geçtiğimiz sezon devraldığı birinci kalecilik şansını çok iyi değerlendirerek A Milli Takım kadrosuna çağırılmaya hak kazandı.

2018-2019 sezonunda Turuncu-lacivertli ekipte gösterdiği performansla adını Avrupa'daki en iyi kaleciler arasına yazdıran Günok, milli takımda da en güvenilir isimlerden biri olmayı başardı.