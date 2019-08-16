Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin Roma transfer

Son dakika Mert Çetin transfer haberi. Yıldırım Mert Çetin Roma için sağlık kontrolünden geçti. Mert Çetin Cengiz Ünder'le takım arkadaşı olacak. Peki Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında? Mert Çetin hangi takımlarda oynadı? Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan Yıldırım Mert Çeti, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünden geçti. Adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mert Çetin için Roma'nın Gençlerbirliği'ne 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Yıldırım Mert Çetin'in bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf İtalyan basınına da yansıdı.

Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çalmıştı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlanırken transferin önümüzdeki saatlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.