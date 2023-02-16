Mert Başaran'dan İş Bankası'nın 'borçları sildik' açıklamasına sert tepki! 'Aptal yerine mi koyuyorsunuz insanları?'

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İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm borçlarını sildiğini açıkladı.

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, İş Bankası'nın açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Bankalar ölenlerin borcunu silmiş diyorlar ama zaten deprem olmasa da biri ölürse hayat sigortası olduğu için borç siliniyor." diyen Başaran, "Aptal yerine mi koyuyorsunuz insanları?" diye sordu.

Mert Başaran mesajının devamında, bankaya şu çağrıyı yaptı:

Kaldı ki adam vefat etmiş, her şeyi gitmiş nasıl, neyini alacaksın? Eğer gerçek bir şey yapmak istiyorsanız depremde evi yıkılıp sokakta kalanlarınkini silin.