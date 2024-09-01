Mert Başaran önce sordu, sonra yanıtladı: Vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı! En büyük farkı açıkladı!

Sosyal medyadan gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar ile dikkat çeken Mert Başaran, yatırım ve tasarruf uzmanı olarak tanınıyor. Daha önce sosyal medya üzerinden Ekonomist Özgür Demirtaş’la da tartışmış olan Mert Başaran’ın bir süredir X yani Twitter hesabı kapalıydı. X hesabını yeniden aktif hale getiren Mert Başaran’dan yeni bir açıklama geldi. Bu kez ‘zengin olunması için sahip olunması gereken varlık’ anlamına gelen ‘rich midnest’ hareketi soran Mert Başaran, önce sordu, sonra yanıtladı. Peki Mert Başaran ne dedi? İşte Mert Başaran’ın o açıklamaları…

MERT BAŞARAN, TAKİPÇİLERİNE İLGİNÇ BİR SORU SORDU

Yatırımcılara tüyolar vermeye devam eden biri olmasıyla birçok yatırımcının takip ettiği Mert Başaran’dan ilginç bir soru geldi. Hangisinin rich midnest hareket olduğunu soran Mert Başaran, sosyal medyadan sormuş olduğu sorduğu soruda; “Hangisi rich mindset Mercedes'e binen mi? O Mercedes'i satıp bu yatırımı yapan mı?” ifadelerini kullandı. Sorduktan sonra soruyu da yanıtlayan Mert Başaran, yatırım yönüne işaret etmesiyle dikkat çekti.

KONUTUN GETİRİSİNİN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sormuş olduğu soruya bir yatırımcısının kendisine attığı mesajı paylaşarak yanıt veren Mert Başaran, sorunun ardından, “Mercedes'ini satmış eski bir ev almış simdi kentsele giriyor 3-4 katlanacakmış” ifadelerini takipçileriyle paylaştı. Ardından “Eski sitelerdeki arsa pati büyük evler, candır! Okullarda öğretmezler” diyerek yatırımcı takipçilerine seslenen Mert Başaran, yatırım yönünün mülke doğru olması gerektiğini ima etti.

DAHA ÖNCE DE KONUT ALMAYI ÖNERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de konut piyasalarına ilişkin konuşan Mert Başaran, konut almanın zamanı olduğunu söylemiş ve konut alacakların beklememesi gerektiğini belirtmişti. Hatta konut piyasasında artık satın alınabilir konut üretiminin artan maliyetlerden dolayı imkansız hale geleceğini söyleyen Mert Başaran, bu sene alınamayan konutun 2-3 sene içerisinde hiç alınamayacak hale geleceğini ifade etmişti. Mert Başaran, bu açıklamalarından sonra sormuş olduğu rich midnest sorusuyla bir kez daha konut alımını önerdi

Mert Başaran, katıldığı bir programda Türkiye'de zenginlerle fakirler arasındaki en büyük farkı açıkladı. Başaran, "Zenginler parasını göstermek istemez, duyurmak istemez, hava atmak istemez. Fakir kafa yapısına sahip insanlar ise bir tane gömlek alır, telefon alır masanın üzerine koyar hava atmaya çalışır. Fakirle zengin arasında kafa yapısı olarak en büyük fark budur" ifadelerini kullandı.