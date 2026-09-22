Mersinli KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği!

Mersin’de üretici ve ihracatçı KOBİ’lerin Avrupa pazarındaki yeni koşullara hazırlanması için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğünde yürütülen ’KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerini Geliştirmek Amacıyla Odalar Arasında Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri Kurulması’ projesi kapsamında KOBİ’lere ve bu işletmelere hizmet veren danışmanlara yönelik eğitim, toplantı ve saha çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla KOBİ’lerin yeşil dönüşüm alanındaki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında düzenlenen kapasite geliştirme eğitimlerinde katılımcılara sürdürülebilirlik, iklim yönetimi, kurumsal karbon ayak izi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), su ayak izi ve su verimliliği konularında bilgi verildi. Program, ’Sürdürülebilirliğe Giriş ve Türkiye’de İklim Yönetimi’ eğitimiyle başlarken, devamında ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama, SKDM, ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi ve ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi.

Danışmanların teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla da ISO 14064-1 standardı kapsamında Baş Doğrulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Gelişmeler aktarıldı

Proje çalışmaları, mart ayında proje ortakları Belçika VOKA Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımıyla gerçekleştirilen TEBD-2 Projesi Açılış Toplantısı ile başladı. Haziran ayında MTSO’da düzenlenen TEBD-2 Projesi Bilgilendirme Toplantısı ile devam eden süreçte, danışmanlara ve KOBİ’lere Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler aktarıldı.

Toplantıda ayrıca işletmelerin yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmasına yönelik proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

KOBİ’lerin ihtiyaçları değerlendirildi

Proje kapsamında MTSO üyesi firmaların yeşil dönüşüm sürecindeki mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla ihtiyaç ve yetkinlik analizleri gerçekleştirildi. Çalışmalardan elde edilen veriler, ağustos ayında Belçika’nın Leuven kentinde düzenlenen TEBD-2 Projesi Workshopunda değerlendirildi.

Workshopta KOBİ’lere uygulanan ihtiyaç ve yetkinlik analizi anketlerinin sonuçları ele alınırken, kurulması planlanan Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla KOBİ’lere sunulacak hizmetlerin kapsamı ve içeriği de değerlendirildi.

MTSO koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla, KOBİ’lerin başta Avrupa pazarı olmak üzere uluslararası ticarette değişen çevresel ve ticari gerekliliklere hazırlanması, yeşil dönüşüm kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.