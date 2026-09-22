ABD'den acil talep!

Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın Washington ziyaretini erteledi. Ziyarette, Polonya’da ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasına ilişkin konuların ele alınması planlanıyordu.

Polonya Savunma Bakanlığı, ziyaretin iptal edilmediğini ve daha sonraki bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“ABD tarafından gelen acil bir talep nedeniyle, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın çarşamba günü yapılması planlanan Pentagon ziyareti daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilecektir. Yeni tarih şu anda koordine edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta Kosiniak-Kamysz, Polonya topraklarında ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gideceğini duyurmuştu.