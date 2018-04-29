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Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna giren kişi boğuldu

Mustafa Ak (23), dün akşam Konur Mahallesi'ndesulama yaptığı sırada yakıtla çalışan su pompasının parçası kuyuya düştü. Ak, düşen parçayı almak için girdiği 15 metre derinliğindeki taş örmeli kuyuda boğuldu.

29 Nisan 2018 Pazar 15:55
Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna giren kişi boğuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir  Belediyesi itfaiye ekipleri, Ak'ın cansız bedenini kuyudaki zehirli gazlar  nedeniyle çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

 Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Ak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.İlk incelemelere göre, zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybederek  boğulduğu düşünülen Ak'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna  gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:55
  1. Adana
  2. Mersin

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