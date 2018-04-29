Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna giren kişi boğuldu
Mustafa Ak (23), dün akşam Konur Mahallesi'ndesulama yaptığı sırada yakıtla çalışan su pompasının parçası kuyuya düştü. Ak, düşen parçayı almak için girdiği 15 metre derinliğindeki taş örmeli kuyuda boğuldu.29 Nisan 2018 Pazar 15:55
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ak'ın cansız bedenini kuyudaki zehirli gazlar nedeniyle çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Ak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.İlk incelemelere göre, zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybederek boğulduğu düşünülen Ak'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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