Mersin’in emektar itfaiye aracı, meraklı ziyaretçilerini bekliyor

Almanya’nın Durmersheim kentinde 1977’de üretilen ve 2006-2017 yılları arasında Mersin’de hizmet veren emektar itfaiye aracı, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıp, taş binanın önünde sergilenmeye başlandı. Araç, vatandaşları yarım asırlık yakın döneme götürüp maziyi yeniden yaşatırken, çocuklarda da merak ve ilgi uyandırdı.

Merdivenli itfaiye aracı 1977 yılında imal edilerek Almanya’nın Durmersheim Belediyesinde 1977-2006 yılları arasında itfaiye biriminde hizmet verdi. 2006 yılında Mut Belediyesine hibe edilen araç, yine aynı yıl Türkiye’ye getirilerek 2006-2014 yılları arasında birçok yangın ve olaya müdahale etti. 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Mersin Büyükşehir Belediyesine devredilen araç, Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliğinde 3 yıl hizmet vermeye devam etti. 2017’nin Ağustos ayında ömrünü tamamlayan aracın, bakım, onarım ve yedek parça konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hurdaya ayrılarak trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygun görüldü.

Araç, hizmetten çekilişinin ikinci yılında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ilgisi ve onayıyla Mersin halkının beğenisine sunularak, yakın dönem tanığı bir eser olarak hak ettiği değere kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, emektar itfaiye aracını şantiyeleri dolaşırken fark ettiğini belirterek, aracın Mersin’in Mut ilçesine kadar uzanan hikayesini personelden dinledikten sonra Başkan Vahap Seçer’in talimatıyla Mersin’e kazandırmaya karar verdiklerini anlattı. Aracın da insanlar gibi birçok anısı olduğunu ve birçok yangında kurtarıcı rol üstlendiğini ifade eden Ulusoy, “Başkanımız Vahap Seçer’e bilgi verdim. Bunu sergileyelim, Mersinliler bu aracı görsünler, aracın hikayesini bilsinler ve geçmişe dönük hatıraları bir miktar canlandırsın hem de bu emektar aracı Mersin halkıyla buluşturalım istedik. Aslında hurdalığa gidecek bir aracı biz yeniden hayata döndürdük. Şu anda araç son derece iyi durumda ve çalışıyor. Aslında insanlar gibi onun da birçok anısı var. Şimdilik sergilemek üzere buraya koyduk. Daha sonra Mersin halkının görüşleri doğrultusunda belki buradan alıp başka bir yere götürebiliriz. Mersin halkıyla birlikte ne yapacağımıza karar veririz diye düşünüyorum" dedi.

İtfaiye aracının yenilenmesi itfaiye personelini de memnun etti. İtfaiye görevlileri için ayrı bir öneme sahip olan itfaiye araçlarından bir tanesinin Mersin’de sembol haline getirilmesinden gurur duyduğunu dile getiren itfaiye eri Murat Sandal, “Bizde şöyle bir şey vardır. Emekli olanlar sürekli itfaiyeye geri gelir, ziyaret eder, çay içerler ve sohbet ederiz. Bu da şu an aynı şekilde oldu. Bir emektarımız. Tekrar buna kavuşmak bizi gururlandırdı. Hurdalıkta çürümektense halkın içerisine çıkartılması daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.