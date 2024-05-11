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Yerel Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Yerel

Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-05-11 08:00:00 -
Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Mersin polisinin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 adres belirlendi. Belirlenen adreslere önceki gün özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 1'er adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından sağlık durumu nedeniyle serbest kaldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, 10'u ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme de şüphelilerden 9'unu tutukladı, birini adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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