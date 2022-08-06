Mersin'deki orman yangını 4'üncü gününde sürüyor
Dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.
Mersin'de çıkan ve havadan müdahalenin yapılamadığı orman yangını, dördüncü gününde de devam ediyor.
Yangında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personel görev alıyor.
Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkiindeki yangın, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırıyor.
Aynı bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınmıştı. (İLKHA)