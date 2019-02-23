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Mersin’deki olay ‘zillet’i çok iyi tarif ediyor

“Taammüden Gecikme” hamlesiyle İyi Parti seçmeninin Mersin’de HDPKK’nın da desteklediği CHP adayına oy vermek zorunda bırakılmasını üçkâğıt ve düzenbazlık olarak nitelendiren Tamer Korkmaz, “Bunlara neden ‘Zillet İttifakı’ denildiğini, Mersin’deki olay ‘çok ama çok İYİ’ anlatıyor, aslında” ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:18
Mersin’deki olay ‘zillet’i çok iyi tarif ediyor

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Mersin'de HDPKK’nın da desteklediği CHP adayına oy vermek zorunda bırakılmasını üçkâğıt ve düzenbazlık olarak nitelendirirken “Bunlara neden ‘Zillet İttifakı’ denildiğini, Mersin’deki olay ‘çok ama çok İYİ’ anlatıyor, aslında” diye yazdı.

Meral Akşener, bir hafta önce Mersin’de şöyle diyordu: “Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş; göğüslediği ipin daha ileriye doğru gitmesi için çaba göstereceğiz. İnşallah, Mersinliler 1 Nisan Şakası’nı 31 Mart gecesinden yapmış olacaklar! Mersin, bizim için çok önemli...

*

Bir hafta sonra yaşananlar ise “şaka” gibiydi, ama asla “şaka” değildi:

İP’in Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın -ismi İl Seçim Kurulu’na yarım saat geç bildirildiği için- adaylığı kabul edilmedi!

(...) Peki, bu nasıl bir “numara”dır, böyle?

Taammüden Gecikme” hamlesiyle “İP seçmeninin Mersin’de -HDPKK’nın da desteklediği - CHP adayına oy vermek zorunda bırakılacağı” bir siyasi hesap, üçkâğıt veya düzenbazlık sergilendiğini görebilmek hiç de zor değildir!

*

Böylesi durumlarda, “Bir tıkırtı geldi. Mutfakta biri mi var?” diye sorulduğunu biliyorsunuz!

*

İP’ten yapılan açıklamada, Kocamaz’ın yaşadıkları “Dâhili Operasyon” olarak nitelendi: Benzer bir tabiri Meral Akşener de adeta burnundan soluyarak kullandı.

(...) Akşener’in Partisi’nin Mersin’de yaşadığı bu ibretlik hadise, “Zillet İttifakı” bahsinde bir “Örnek Olay” teşkil ediyor!

CHP+İP+HDPKK’nın fiilen oluşturduğu birlikteliğe “Zillet İttifakı” denilmesine İP’liler de bozuk çalıyor yahut kızıyor.

-Hiç kızmasınlar...

Bunlara neden “Zillet İttifakı” denildiğini, Mersin’deki olay “çok ama çok İYİ” anlatıyor, aslında!

(...) En başta Akşener olmak üzere İP’liler, “kimlerle siyasi birliktelik içinde bulunduklarını” hiç olmazsa bu son yaşananlardan sonra “görebilseler” bari...

(...)

TAMER KORKMAZ / YENİ ŞAFAK

(Yeni Akit Gazetesi arşivinden)

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:18
  1. Meral Akşener
  2. 1 Nisan Şakası
  3. 31 Mart
  4. İP’in Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz
  5. İl Seçim Kurulu
  6. HDPKK
  7. CHP
  8. İP
  9. Zillet İttifakı
  10. CHP+İP+HDPKK
  11. Tamer Korkmaz
  12. Yeni Şafak

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