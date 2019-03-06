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Mersin’deki kuyumcular fiyat birliği istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 22 No’lu Finans veKuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Dinar, kentte faaliyet gösterenkuyumcuların fiyat birliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Mersin’deki kuyumcular fiyat birliği istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 22 No’lu Finans veKuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Dinar, kentte faaliyet gösterenkuyumcuların fiyat birliğini sağlaması gerektiğini söyledi.


Dinar, sektör adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek sorunları anlattı.Mersin’de birlik ve beraberliğin yakalanamamış olmasından yakınan Dinar,"Sektörümüzde faaliyet gösteren kuyumcularımızın bir kısmı Ticaret ve SanayiOdası’na bir kısmı ise Kuyumcular Odası’na kayıtlı. Böyle olunca sektörde bütünlükoluşturulması ve ortak çalışmalar yürütülmesi zorlaşıyor. Öncelikle nereye kayıtlıolduğumuza bakmaksızın konuyu sektör bazında ele alıp birlikte hareket edebilmehedefiyle çalışmak istiyoruz. Hep birlikte hareket edebilirsek gücümüz artar veistediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Aksi halde parçalanıp hiçbir sorunumuza da çözümüretemeyiz. Bu gerçeği sektör temsilcilerine iyi anlatmalıyız" dedi.


“Fiyatta birlik sağlanırsa tüm sektör kazanır”


Birlik oluşturulamamasının en büyük sıkıntısını fiyatlar konusunda yaşadıklarınıbelirten Dinar, özellikle faaliyetini çarşıda sürdüren kuyumcuların her birinde aynıürünün farklı fiyattan satılmasından şikayetçi oldu. Bu durumda hem fiyat istikrarınınortadan kalkması nedeniyle alıcılarda güven sorunu yaşanmaya başladığını hem desatıcıların neredeyse alış fiyatına yakın fiyatlarla satış yaparak kazançlarını çokdüşürdüğünü dile getiren Dinar, “Sürekli fiyat kırmanın kimseye bir faydası yok. Busorun Mezitli ilçesinde çözüldü. Mezitli’de faaliyet gösteren sektör temsilcileri her aytoplanıp sorunlarını konuşuyor ve çözüm arıyor. O görüşmeler sırasında da ortak birfiyat belirliyor ve herkes bu fiyata uymaya gayret gösteriyor. Çünkü altın taşımabedeli, personel ücreti, işçilik, amortisman gibi birçok maliyet kalemi var ve fiyatdüşürdükçe bu sektörde faaliyet gösteren arkadaşlar da sıkıntıya giriyor. Satışfiyatları çarşıdaki firmaya kazandırmıyor ancak Mezitli’deki arkadaşlarımızdurumlarından oldukça memnun” diye konuştu.


“Kredi kullanmakta zorlanıyoruz”


Yaklaşan seçimler nedeniyle diğer sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe deseçim ekonomisinin getirdiği bir durgunluk yaşandığına dikkat çeken Dinar, budönemde özellikle istedikleri finans kaynaklarına ulaşamamanın sıkıntısınıyaşadıklarını anlattı. Kredi faiz oranlarında ciddi bir yükselme olduğuna değinenDinar, “2017 yılında bankadan 1 kilo altın çektiğimizde yıllık 32 gram faiz ödüyorduk,şu anda ise bir kilo altın için 100 gram faiz konuşuluyor. Maalesef biz altın bazındayüzde 10 büyümüyoruz. Bu nedenle kredi kullanmak artık cazip olmuyor. Bu konuyabir düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.


“İstanbul rafinerisi Mersin’in sonuçlarını kabul etmeli”


Bir diğer sorun olarak kentte bir tane ayar evi bulunmasını gösteren Dinar,“Mersin’de analiz yaptırabileceğimiz bir tane ayar evimiz bulunuyor. Burada kullanılanteknik ise eskimeye başladı. Sonuçlar zaman zaman İstanbul’daki sonuçlardan farklıçıkabiliyor. Bu durumda sektör temsilcileri sıkıntı yaşıyor. İstanbul’daki rafineri eğerlisans veriyorsa buradan çıkan sonuçları da kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz”ifadelerini kullandı.


Kentte imalatçı firma sayısının da çok azalması nedeniyle yeni ayar evlerininaçılmasının söz konusu olmadığına da değinen Dinar, “Geçmişte Mersin kuyumcusektöründe üretim üssüydü. Ancak günümüzde yeterli sayıda imalatçı bulunmamasınedeniyle laboratuvarı destekleyecek sayıda analiz de çıkmıyor” şeklinde konuştu.


“Taksit desteği yeniden sağlanmalı”


Sektördeki satışların artırılması adına bir takım önerilerde de bulunan Mehmet Dinarözellikle taksitli satışların yeniden getirilmesini istediklerini söyledi. Kredi kartı ileyapılan alışverişlerde taksitlendirme yapılmasını isteyen Dinar, şöyle devam etti;"Müşteriler ve bizim açımızdan kredi kartıyla yapılan alışverişin taksitlendirilmesi,firmalarımıza bir nefes kredisi vermek gibi olacaktır. Artık eskisi gibi alım gücüolmadığı için gelen müşteri istediği ürünü alamıyor. Taksitlendirme yasaklanıncasektörümüz olumsuz etkilendi. İşler düştü ve sektör temsilcilerimiz sıkıntı yaşamayabaşladı.”


Zor bir 2018 yılının geride kaldığını, 2019 yılından daha umutlu olduklarınıvurgulayan Dinar, yapılacak küçük dokunuşlarla sektörlerin canlandırılabileceğini, bunedenle özellikle taksitli satış ve banka faiz kredilerindeki indirim talebiniönemsediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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