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Aktüel

Mersin'deki hayvan pazarlarında "Kurban Bayramı" hareketliliği başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:33:19 -
Mersin'deki hayvan pazarlarında "Kurban Bayramı" hareketliliği başladı

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli küçükbaş üretim merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları merkez Toroslar ilçesindeki pazarlarda görücüye çıkaran besiciler, küçükbaş hayvanları bin ile 3 bin lira arasında satışa sunuyor.

Alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşan besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Besiciler ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı maske takarak önlem alıyor.

- "Çok şükür hayvanlarımızın yarısını sattık"

Besicilerden Mustafa Oral, AA muhabirine, 50 küçükbaş hayvanı pazarda alıcılarla buluşturduğunu, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Bayrama kadar hayvanlarının hepsinin satmayı hedeflediğini anlatan Oral, "Çok şükür hayvanlarımızın yarısını sattık. Elimizde 20 tane kaldı. Allah'a şükür her arkadaş 5'er, 10'ar tane satıp siftahlarını yaptı. Herkes memnun. Fiyat beklediğimiz değil ama İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Ankara'dan 400 hayvan getiren İsmail Göç de satışların yavaş yavaş artmaya başladığını ifade etti.

Muş'tan gelen Turan Yıldırak ise Kovid-19 salgını nedeniyle satışların geçen yıllara oranla geç başladığını, hayvanlarının büyük bölümünü satıp memleketlerine mutlu dönmek istediklerini dile getirdi.


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