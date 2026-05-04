Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

ersin'de Pozantı-Tarsus Otoyolu Yeniköy mevkiinde meydan gelen kazadan acı haebr geldi. Maliye memurlarının karıştığı kazada, ezilen otomobil 1 kişiye mezar oldu. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 DY 460 plakalı tır, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeritte Pozantı yönünde ilerleyen 79 ABY 724 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kürşat Resul Şahin hayatını kaybederken, tır sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

MALİYE MEMURLARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kazada plakası öğrenilemeyen bir başka otomobilin daha hasar gördüğü öğrenildi.

3 aracın karıştığı kaza yerinde ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı her iki yönden de kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaza yapan otomobildeki kişilerin Kilis Defterdarlığında görevli memurlar olduğu, Afyonkarahisar'a eğitim seminerine gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.