Mersin’de Zafer Bayramı coşkusu ata sporu ila taçlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Karakucak Güreşleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 28-30 Ağustos’ta yapılacak olan Karakucak Güreşleri ile ilçelerde kurulacak er meydanları kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 6. Geleneksel Karakucak Güreşleri’nin komisyon toplantısı yapıldı. Tüm birimleriyle Karakucak Güreşlerine hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen komisyon toplantısında aralıksız devam eden çalışmalarını yeniden gözden geçirdi.

6. Geleneksel Karakucak Güreşleri 28-30 Ağustos’ta yapılacak. Karakucak Güreşlerinin startı Silifke ilçesi Mara Yaylası’nda verilecek. Çamlıyayla ve Toroslar ilçeleriyle devam edecek olan güreşler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sona erecek.

Pehlivanlara 154 bin 500 TL ödül dağıtılacak

Minikler, yıldızlar ve büyükler olarak 3 farklı kategoride düzenlenecek olan mücadeleler, 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü Silifke ilçesi Mara Yaylasında, 29 Ağustos Perşembe günü Çamlıyayla ilçesi Zevzektepesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramında ise Toroslar ilçesi Gözne Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Mücadeleler saat 13:00’de başlayacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak er meydanlarında dereceye giren pehlivanlara toplam 154 bin 500 TL ödül dağıtılacak.