Mersin'de yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza anı MOBESE kameralarınca kaydedildi
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde-Ulukışla yönüne giden yük treni, Topçu Mahallesi Tekbaraka mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitte Mahmut Kırık (57) idaresindeki 33 EF 176 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.