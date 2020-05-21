Mersin'de yufkacılar, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, yufkacı esnafının arife günü muaf tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, arife günü de dahil olmak üzere uygulanacak kısıtlamanın usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığınca belirlendiği anımsatıldı.

Bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçilere verilen izne yufkacıların da eklendiği belirten açıklamada "İçişleri Bakanlığımıza ulaşan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, Ramazan Bayramı olması dolayısıyla unlu mamul üreticileri kapsamında yufkacılara da 23 Mayıs günü 10.00-17.00 saatlerinde izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.