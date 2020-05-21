  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Aktüel

Mersin'de yufkacılar, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:50:33 -
Mersin'de yufkacılar, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, yufkacı esnafının arife günü muaf tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, arife günü de dahil olmak üzere uygulanacak kısıtlamanın usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığınca belirlendiği anımsatıldı.

Bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçilere verilen izne yufkacıların da eklendiği belirten açıklamada "İçişleri Bakanlığımıza ulaşan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, Ramazan Bayramı olması dolayısıyla unlu mamul üreticileri kapsamında yufkacılara da 23 Mayıs günü 10.00-17.00 saatlerinde izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı