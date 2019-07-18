0553 313 94 23

Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı Bağlarbaşı’nda başladı

MERSİN (İHA) – Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı Bağlarbaşı’nda başladı

MERSİN (İHA) – Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde başladı. Hasat etkinliği düzenlenen mahallede, konuklara siyah incirle yapılan dondurma ikram edildi.


Bağlarbaşı Mahallesinde düzenlenen hasat etkinliğine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Savaş Erkut, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen, Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ayzin Küden, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.


Etkinlikte konuşan Kaymakam Pamuk, Mersin’in çok verimli ve bereketli bir şehir olduğunu vurguladı. Mersin’in, kente değer katan birçok önemli tarım ürününe sahip olduğunu belirten Pamuk, “Ülkemizin ilk incir hasadını ilçemizde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizde 400 dekar alanda yetiştirilen kara inciri, çiftçimizle el ele vererek kalitesini yükselterek, kooperatifleşmeye daha fazla önem vererek katma değerini arttırmalıyız. Ürünlerimizi özellikle yurt dışında markalaştırmak için çeşitli festivaller düzenleyerek ihracata yönelik üretim gerçekleştirmeliyiz. Kara incirin önemini ilimize ve ülkemize tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.


Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göçmen de “Mersin’den siyah incirin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturması son derece önem arz etmektedir. Ülkemiz ve ilimiz için böylesine önemli ve değerlidir.Ülkemize ve ilimize böylesi önemli bir ürünü kazandıran, erkenden buluşturan çiftçilerimize teşekkür ediyor, kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.


Prof. Dr. Küden ise çiftçilere incir yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler verdi. Bahçenin büyüklüğüne göre döllenmenin daha iyi olması için 1-2 adet erkek incir ağacı dikilmesi gerektiğini söyleyen Küden, “Bölge iklimi, incir yetiştiriciliği için son derece uygun şartlar barındırıyor. Buradaki üretimi artırmak için çiftçimizi bilgilendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından etkinliğe katılan konuklara siyah incir ile yapılan dondurma ikram edildi. Protokol üyeleri daha sonra siyah incir bahçelerini gezdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    1. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    2. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    3. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    4. Serbest piyasada altın fiyatları
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    7. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    8. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    9. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    10. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    11. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    12. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    13. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    14. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    15. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü
    19. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ..
    20. Terör propagandasına 1 tutuklama
    21. Başkan Zolan: “Makine Organize Sanayi..
    22. Konya'da düğünde facia! Kazayla gelini..
    23. Ünlü gazeteci: İddia ediyorum, FETÖ..
    24. Türkiye’nin en büyük 2’nci içme suyu..
    25. Yunanistan'da yeni Meclis Başkanı..
    26. Polisin silahını alan şahıs öldürüldü
    27. Sökespor’da Yönetim Krizini Başkan..
    28. Tokat’ta Kenevir Çalıştayı
    29. Boeing, 737 MAX kazaları için 50..
    30. "Asya Kaplanı" sivrisineğini yok..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’