Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı Bağlarbaşı’nda başladı

MERSİN (İHA) – Mersin’de yılın ilk siyah incir hasadı, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde başladı. Hasat etkinliği düzenlenen mahallede, konuklara siyah incirle yapılan dondurma ikram edildi.

Bağlarbaşı Mahallesinde düzenlenen hasat etkinliğine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Savaş Erkut, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen, Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ayzin Küden, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Pamuk, Mersin’in çok verimli ve bereketli bir şehir olduğunu vurguladı. Mersin’in, kente değer katan birçok önemli tarım ürününe sahip olduğunu belirten Pamuk, “Ülkemizin ilk incir hasadını ilçemizde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizde 400 dekar alanda yetiştirilen kara inciri, çiftçimizle el ele vererek kalitesini yükselterek, kooperatifleşmeye daha fazla önem vererek katma değerini arttırmalıyız. Ürünlerimizi özellikle yurt dışında markalaştırmak için çeşitli festivaller düzenleyerek ihracata yönelik üretim gerçekleştirmeliyiz. Kara incirin önemini ilimize ve ülkemize tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göçmen de “Mersin’den siyah incirin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturması son derece önem arz etmektedir. Ülkemiz ve ilimiz için böylesine önemli ve değerlidir.Ülkemize ve ilimize böylesi önemli bir ürünü kazandıran, erkenden buluşturan çiftçilerimize teşekkür ediyor, kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Küden ise çiftçilere incir yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler verdi. Bahçenin büyüklüğüne göre döllenmenin daha iyi olması için 1-2 adet erkek incir ağacı dikilmesi gerektiğini söyleyen Küden, “Bölge iklimi, incir yetiştiriciliği için son derece uygun şartlar barındırıyor. Buradaki üretimi artırmak için çiftçimizi bilgilendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan konuklara siyah incir ile yapılan dondurma ikram edildi. Protokol üyeleri daha sonra siyah incir bahçelerini gezdi.