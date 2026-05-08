Mersin'de yakalanan DEAŞ'çıdan haber var!
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a karşı MİT desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan DEAŞ mensubunun Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Adreste bulunan çok sayıda dokümana el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.