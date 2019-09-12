Mersin'de vurulmuş halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini üstlenerek, bugüne kadar binlerce hayvanı hayata bağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vahşi doğada yaşayan yaralı hayvanların da yaralarını sararak, bakım ve tedavilerini üstleniyor. Çukurova’nın en büyük hayvan parkı olan Tarsus Hayvan Parkı ve Türkiye’nin en büyük geçici hayvan bakımevi olan Kaşlı Hayvan Bakımevi’nde binlerce hayvanı sağlığına kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni misafirlerini kabul etmeye devam ediyor. Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Ekiplerin silahla vurulmuş halde bulduğu tilki, tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde saçma yaralarının bulunduğu tespit edilen tilkinin tedavisi devam ediyor. Avcılar tarafından vurulan ve Büyükşehir’in koruması altına alınan tilki, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.