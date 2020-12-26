  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de vücudu yanık çocuğun tedavisine başlandı
Aktüel

Mersin'de vücudu yanık çocuğun tedavisine başlandı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Roda Elsincer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:58:31 -
Mersin'de vücudu yanık çocuğun tedavisine başlandı

MERSİN (AA) - İzmir'de 4 ay önce sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 2 yaşındaki Suriyeli, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalarda, sosyal medyada görüntüleri yayımlanan, vücudunda yanıklar bulunan çocuğun 2 yaşındaki Suriye uyruklu Roda Elsincer olduğu ve Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir çadırda ailesiyle yaşadığı tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, çocuğun vücudundaki yanıkların 4 ay önce İzmir'de sıcak su dökülmesi nedeniyle oluştuğunu belirledi.

Çadırda 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalede, sırtının bir bölümünden demir parçası çıkarılan Elsincer'in yarası pansuman edildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

Elsincer'in sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aileye yardım yapılması için çalışma başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi
Dünya

Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi

Gürcistan Parlamentosu’nun, ülkenin uygulaması gereken dış politikayla ilgili onayladığı karar taslağında Türkiye ile olan stratejik iş birl..
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı...
Skandalda ikinci perde!
Siyaset

Skandalda ikinci perde! "CHP'li Karabat bana tecavüz etti"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler ortaya çıktı. Karabat’tan ilişki gör..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay