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Aktüel

Mersin'de vatandaşlar belediye çalışanlarıyla sahili temizledi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:58:36 -
Mersin'de vatandaşlar belediye çalışanlarıyla sahili temizledi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde "Haydi Gel Sahillerimizi Birlikte Temizleyelim Projesi" kapsamında vatandaşlar, belediye çalışanlarıyla sahilde temizlik yaptı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi sahilinde vatandaşlar ve belediye çalışanları bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar ve belediye personeli, yaklaşık iki saatlik etkinlikte sahili çöplerden arındırdı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu söyledi.

Tarhan, "Benzer etkinlikler ilerleyen haftalarda da devam edecek. Mezitli halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

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