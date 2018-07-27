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Mersin'de uyuşturucuyu keçeye emdirmişler! Polis bile şaştı kaldı

Mersin'de, masa örtüleri arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:53
Mersin'de uyuşturucuyu keçeye emdirmişler! Polis bile şaştı kaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin çantasındaki aramada, masa örtülerinin arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı bulundu.

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MASA ÖRTÜLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR

Zanlının yakalanmamak için afyon sakızları emdirilmiş keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle etmeye çalıştığı belirlendi.

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Gözaltına alınan Y.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:53
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