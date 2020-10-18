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Yerel Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:47:00 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine araştırma başlattı. Araştırma sonucu K.Y'ye uyuşturucuları verdiği iddia edilen S.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1071 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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