Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" 23 Nisan etkinliği

MERSİN (AA) - Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent orkestrası ve bando takımı ile gönüllü palyaçoların üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Bando Takımı ile Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüslerle şehri dolaştı.



Orkestra ve bando takımı sevilen eserleri seslendirdi, palyaçolar da şarkılar söyleyip, dans etti.

Vatandaşlar Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden etkinliği takip etti, şarkılara eşlik etti.



