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Yaşam Mersin’de tır devrildi: 1 ölü
Yaşam

Mersin’de tır devrildi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-25 03:49:00 -
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mut - Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi’nde, ölüm virajı olarak adlandırılan noktada Bahri Borlu idaresindeki 1884 R Kıbrıs plakalı limonata yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bahri Borlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset otopsi için Mersin Adli Tıp’a gönderildi.

Kaynak: AA

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