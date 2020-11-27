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Aktüel Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:08:33 -
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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