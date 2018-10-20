THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Mersin'de tekstil fabrikasında büyük yangın çıktı!

4 katlı bir tekstil atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşatırken, yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu açıklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:38
Mersin'de tekstil fabrikasında büyük yangın çıktı!

Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkem Grup adlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. 4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale etti. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, çalışmalara çok sayıda itfaiye aracı katıldı. 

Çevredeki vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zararın meydana geldiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:38
  1. Mersin
  2. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak!
    1. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    2. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    3. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    4. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    5. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    6. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    7. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    8. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    9. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    10. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    11. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    12. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    13. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    14. İstanbul'da dehşet evi hakkında kan..
    15. Başkan Uysal: Türkiye'nin ilk Millet..
    16. Kimlik no: 363 ve 364! O çocuklar..
    17. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia
    18. Akıncı Üssü davasında 2 sanığa tahliye
    19. Yıllardır iddia ediliyordu gerçek..
    20. Veliaht Selman'a yeni görev
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"