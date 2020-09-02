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Aktüel Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:13:07 -
Mersin'de tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yaklaşık 5 ay önce evlendiği eşi Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldüren E.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs suçu"ndan tutuklandı.

İlçede ikamet eden E.S. (25) ile eşi Zeynep S. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında E.S, Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.



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