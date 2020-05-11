Mersin'de tartıştığı eniştesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı eniştesini tüfekle ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde Cem A. (46) ile aynı binada oturan kayınbiraderi Sabri U. (59) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesiyle Sabri U, evinden getirdiği tüfekle eniştesi Cem A'ya ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cem A, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Sabri U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cem A'nın bankacı kız kardeşi Cemile E'nin de 2018 yılında ayrılmak istediği kocası Mustafa E. tarafından tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.