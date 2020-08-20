  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de tarlada çıkan yangın nedeniyle 2 traktör zarar gördü
Aktüel

Mersin'de tarlada çıkan yangın nedeniyle 2 traktör zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:40:32 -
Mersin'de tarlada çıkan yangın nedeniyle 2 traktör zarar gördü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze tarlasına sıçrayan yangında 15 dönüm ekili alan ile 2 traktörde hasar oluştu.

Muratlı Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sebze ekili tarlaya sıçradı.

Çiftçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, alevlere müdahale etti.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm ekili tarla ile 2 traktör zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangının, anız yakılmasından dolayı çıktığı öne sürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cuma günü müjdemiz olacak” şeklindeki sözlerine ilişkin d..
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar
Gündem

Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar

Bugün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı