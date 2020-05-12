Mersin'de tarım işçilerinin sağlık durumları ve çalışma şartları takip edilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de tarım işçilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korumak için Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu iş birliğinde düzenlenen projenin imza töreni yapıldı.

Törene başkanlık eden Vali Ali İhsan Su, yüzlerce çeşit mahsulün sofralara ulaşmasını sağlayan mevsimlik işçilerin olanaklarının iyileştirilmesine önemli katkı sağlanacağını belirtti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Birim Koordinatörü Murat Ozan da çalışmayla ilgili sunumun yaptı.

- Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi

Projeyle, mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin kişisel temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra virüse ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.

Bölgeye gelen işçilerin barınma ve sosyal alan imkanlarının artırılmasının ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin hedeflendiği projeyle, çocuk işçiliğinin önlenip, çevreyle entegrasyonunun sağlanması da planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca bir izleme ve önleme mekanizmasının oluşturulması ile Akdeniz ilçesi Toros Mahallesi, Tarsus ilçesi Kelahmet Mahallesi ve Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde çalışan 1470 işçinin sağlıklarının yanı sıra işleri ve çalışma koşullarının takibi hedefleniyor.















