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Aktüel Mersin'de tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı
Aktüel

Mersin'de tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:47:16 -
Mersin'de tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan servisi durdurarak bazılarını grev yapmaları konusunda tehdit ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesinde işe giden tarım işçilerinin servisini durdurup, işçileri greve dahil olmaları için tehdit eden 3 şahsın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, şüpheliler A.K, K.A ve F.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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